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İHH'dan Bangsamoro'daki 500 aileye gıda yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesindeki Cotobato şehrinde 500 aileye gıda yardımında bulundu.

29.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
İHH'dan Bangsamoro'daki 500 aileye gıda yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Filipinler 'deki Bangsamoro Özerk Bölgesindeki Cotobato şehrinde 500 aileye gıda yardımında bulundu.
İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle temel yaşam malzemelerine ulaşamayan yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına ulaşan vakfın, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın diğer coğrafyalarında da faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.
Bu kapsamda İHH ekiplerinin, Bangsamoro'da yardıma muhtaç 500 aileye gıda paketi dağıttığı kaydedilen açıklamada, görüşlerine yer verilen İHH Bangsamoro Temsilcisi Ömer Kesmen, Cotobato'da uygulanan genel karantina nedeniyle bir mahalleden diğerine geçişlerin yaslandığını ifade etti.
Burada iç acıdan manzaralarla karşılaştıklarını belirten Kesmen, insanların elindeki stokların tükendiğini söyledi.
Kesmen, İHH olarak her zaman olduğu gibi Bangsamoro halkının yanında olduklarını anlatarak, ailelere pirinç, yağ, konserve, şeker ve makarna dağıttıklarını belirtti.
Yardım taleplerinin artarak devam ettiğini ifade eden Kesmen, ilerleyen günlerde de bin aileye gıda paketi ulaştıracaklarını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Filipinler, İHH, Güncel

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