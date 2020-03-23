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İHH'dan evde bakıma muhtaç ailelere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde dağıtımını yapacağı 75 bin kumanyanın dağıtımlarını koronavirüs tedbirleri nedeniyle öne çekti. İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi önümüzdeki hafta dağıtılacak.

23.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:01
ilandırİHH'dan evde bakıma muhtaç ailelere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmek ve hayırseverlerin desteklerini bu zor günlerde onlara ulaştırabilmek için tüm enerjisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma duysuna en fazla ihtiyacın hissedildiği günlerde İHH, Ramazan 2020 çalışmalarına tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle erken başladı.

Ramazan boyunca hayırseverlerin kumanya yardımlarını Türkiye genelinde 75 bin aileye ulaştıracak olan İHH, dağıtım planını öne çekerek yardımlara önümüzdeki hafta başlayacak. İlk etapta dağıtımı gerçekleştirilecek olan 15 bin adet kumanya paketinden öncelikle evde bakıma muhtaç olan 15 bin aile istifade edecek. 15 bin kumanya paketinin yanında İHH, ailelere 5 bin adet de hijyen paketi ulaştıracak.

İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek.

İhtiyaç durumuna göre İHH, Tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.

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Etiketler : İnsani Yardım Vakfı, İHH, Advertorial

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