İHH'dan evde bakıma muhtaç ailelere destek

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İHH İnsani Yardım Vakfı, yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmek ve hayırseverlerin desteklerini bu zor günlerde onlara ulaştırabilmek için tüm enerjisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma duysuna en fazla ihtiyacın hissedildiği günlerde İHH, Ramazan 2020 çalışmalarına tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle erken başladı.

Ramazan boyunca hayırseverlerin kumanya yardımlarını Türkiye genelinde 75 bin aileye ulaştıracak olan İHH, dağıtım planını öne çekerek yardımlara önümüzdeki hafta başlayacak. İlk etapta dağıtımı gerçekleştirilecek olan 15 bin adet kumanya paketinden öncelikle evde bakıma muhtaç olan 15 bin aile istifade edecek. 15 bin kumanya paketinin yanında İHH, ailelere 5 bin adet de hijyen paketi ulaştıracak.

İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek.

İhtiyaç durumuna göre İHH, Tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.