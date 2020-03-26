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İHH'dan havalimanında mahsur kalan yabancı yolculara insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşları iptal edilen ve İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan çoğu Cezayirli, Özbekistanlı, Afganistanlı ve Türkmenistanlı vatandaşlara insani yardım malzemesi ulaştırdı.

26.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:44
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşları iptal edilen ve İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan çoğu Cezayirli, Özbekistanlı, Afganistanlı ve Türkmenistanlı vatandaşlara insani yardım malzemesi ulaştırdı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan 1500 kişinin ihtiyaçları için İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti.
İHH, Özbekistan, Afganistan, Türkmenistan ve Cezayir uyruklu vatandaşlara su, bebek bezi, ıslak mendil, çocuk ve yetişkin şampuanı ile kadın hijyen ürünleri ulaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yurt İçi Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, "Türkiye olarak, uçuşların iptal olması dolayısıyla burada mahsur kalmış, sığınacak ve gidecek hiçbir yerleri olmayan bu insanlara iyilik elimizi uzattık." ifadelerini kullandı.
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İHH’dan havalimanında mahsur kalan yabancı yolculara insani yardım

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, İstanbul, İHH, Güncel

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İHH'dan havalimanında mahsur kalan yabancı yolculara insani yardım

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