İhh'dan İdlib'de Dul ve Yetim Ailelerine Konut Yardımı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:36



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:36

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'ın en önemli STK'larından Hubeyb Vakfı ile İdlib ilinde dul ve yetim aileleri için başlattığı konut projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk binaların açılışını gerçekleştirdi.İHH ve Hubaib Vakfı, İdlib ilinin Kefer Lusin bölgesinde 6 ay önce başlattıkları konut projesinde yapımı tamamlanan 24 dairelik 3 binanın açılışını yaptı."Yeni Hayat Konutları" adı verilen projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.Suriyeli dul ve yetim aileler için başlatılan ve bin 536 konuttan oluşan projede cami, okul ve sosyal alanlar yer alacak.Projeye Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelerden destek geliyor.İHH Suriye Çalışmaları Sorunlusu Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de olaylar başladığında çadır kente 10 yaşında gelen çocuk şu an 17 yaşına geldi . 7 yılını 16 metrekare çadır içerisinde geçirdiler. Onların artık düzenli bir hayata geçmesi için bu projeyi hayata geçirdik." dedi.Yemlek, projeye destek olan herkese teşekkür ederek, proje sayesinde gelecek nesillerinin daha iyi yetişmesi ve geleceğe umutla bakmalarını umut ettiklerini söyledi.