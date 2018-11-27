İhh'dan İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı

27 Kasım 2018 Salı 14:50



27 Kasım 2018 Salı 14:50

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahiplerine yönelik kömür yardımı yapıldı.Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'da ihtiyaç sahipleri ve mültecilere yönelik kömür yardımında bulunduklarını aktardı.Derneğe başvuran ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlarının türüne göre ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:"Yetim ailelerimize yönelik dönemsel yardımlarımız devam ediyor. Sadece şehrimizde değil dünyanın bir çok ülke ve bölgesinde mağdur ve mazlum coğrafyalara da ulaşabilme çabası içerisindeyiz. Her yıl binlerce insan evlerini savaşlar sebebiyle terk etmek zorunda kalıyor. Binlerce göçmen, çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybediyor, geride kalanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. Milyonlarca Suriyeli yıllardır mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Yemen'de çatışmalar içinde kalan binlerce çocuk, gıda ve sağlık ürünlerine ulaşamıyor. Arakan'da ölümden kaçan milyonlarca mülteci Bangladeş'teki kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'de ambargo ve abluka altındaki insanlar dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşıyor. Kış en çok küçücük bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz."Sezer, kampanyaya destek olmak isteyenlerin dernek ya da banka yoluyla yardımlarını ulaştırabileceklerini bildirdi.