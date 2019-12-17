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İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 bin adet soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldı.

17.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:18İHH'dan kamplara soba ve yakacak yardımı
'nin ve Halep illerinin kırsallarındaki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 bin adet soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki sığınmacı kamplarında kış mevsiminin zor şartlar altında devam ettiğini belirtti.

Kamplarda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımı yaptıklarını aktaran Tosun, "Özellikle İdllib'in güney kırsalından kuzeye doğru yoğun bir göçün gelmesi bölgede ciddi ihtiyaçlar meydana getirdi. Kış mevsiminde bulunmamız nedeniyle aileler en çok soba ve yakacağa ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımında bulunduk. Bu dağıtımlarımızdan 25 bin kişi istifade etti" dedi.

Tosun, Suriye içerisindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek desteklerinden ötürü bağışçılara teşekkür etti. - HATAY

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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