İhh'dan Kastamonu'da 60 Aileye Soba Yardımı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahibi 60 aileye soba yardımında bulundu.Dernekten yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler nedeniyle milyonlarca insanın kış aylarını zorlu şartlar altında geçirdiği hatırlatıldı.Kış koşullarının en çok, küçücük bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Onların kışlık eksiklerini tamamlamaya gayret gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı da mağdurların her kış ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu İHH, kendi ilinde yaşayan 60 muhtaç aileye soba kurdu. Ailelere ayrıca kömür ve odun takviyesi yapılıyor."