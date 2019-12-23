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İHH'dan Kastamonu'daki ihtiyaç sahiplerine bir ton et dağıtıldı

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 170 aileye bir ton et dağıtıldı.

23.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:18 İHH'dan Kastamonu'daki ihtiyaç sahiplerine bir ton et dağıtıldı
İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 170 aileye bir ton et dağıtıldı.
Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği il içi yardım sorumlusu Yılmaz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine iletilen adak ve akika kurbanlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Kastamonu'da ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini ifade eden Ekici, "Kastamonu'da birçok aile gıda ihtiyaçlarını karşılayamadan yaşıyor. Bunlar arasında uzun zamandır et yemeyen çok sayıda aile var. İHH olarak bize iletilen yardımları Kastamonulu ve muhacir ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.
Yaklaşık bir ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Ekici, "Daha önceden belirlediğimiz 170 aileye eşit şekilde etlerimizi paylaştırdık. Gözlerinde gördüğümüz o mutluluk hepimizi derinden etkiledi." diye konuştu.
Ekici, bundan önce yaptıkları gıda, kıyafet ve nakdi yardımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kastamonu, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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