İhh'dan Kızılay'a Kan Bağışı

İnsani Yardım Vakfı Eskişehir
şubesi Kızılay
'a kan bağışında bulundu.
Vilayet Meydanı'nda bulunan Kızılay tırındaki bağış İHH
üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kan verme kampanyası hakkında konuşan Şube Başkanı Musa Karadaş, "Yeryüzünün en büyük sivil yardım kuruluşu olan İHH olarak Kızılay'ımıza kan bağışı kampanyamızı başlatıyoruz. Bizler insanı önceleyen, mağdur ve mazlum kim varsa yardımına merhem olmaya çalışan muhtaçlara ey uzatmaya gayret eden bir kurum olarak Rabbimizin 'Kim bir canı, başka bir cana ya da yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur' Ayetinden hareketle bir ünite kan 3 can sloganı ile bir sosyal sorumluluk projesini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu amaçla çağrımıza uyarak yıllarca ayni ve nakdi yardım yaparak paylaşalım kardeş olalım diyen bağışçılarımıza bu gün de kanlarını bağışladıkları için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
07 Aralık 2018 Cuma 16:09