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İHH'dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla hazırladıkları hediye paketlerini teslim etti.

02.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
İHH'dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti
İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla hazırladıkları hediye paketlerini teslim etti.
İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerine karşı çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden vakfın, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği anlatılan açıklamada, vakfın sadece yardım dağıtmakla kalmadığı, sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar yaptığı aktarıldı.
Bu kapsamda İHH ekipleri, gece gündüz vatandaşları için çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek için hazırladığı küçük hediye paketlerini hastane hastane dolaşarak kendilerine teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yurt İçi Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, amaçlarının sağlık çalışanlarına bu zor dönemde yaptıkları çalışmalar için moral desteği sağlamak olduğunu dile getirdi.
"Ülkemizdeki Kovid 19 virüs salgını yüzünden sağlık personellerimizin ve sağlık çalışanlarımızın çok yoğun tempoda çalıştıklarını görüyoruz. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onlara küçük bir hediyede bulunmak istedik. Bu şekilde 3 günde 12 hastane ziyaretinde bulunduk. Hediye paketlerimizin içerisinde su, meyve suyu, kek, el dezenfektanı, terlik, pijama, tıbbi cihazlar için pil, maske ve eldiven bulunmakta. Kendilerine gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."
Açıklamada İHH ekiplerinin, hediye vermek amacıyla hastane ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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