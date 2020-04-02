Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İHH'dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla hazırladıkları hediye paketlerini teslim etti.

02.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:31
İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla hazırladıkları hediye paketlerini teslim etti.
İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerine karşı çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden vakfın, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği anlatılan açıklamada, vakfın sadece yardım dağıtmakla kalmadığı, sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar yaptığı aktarıldı.
Bu kapsamda İHH ekipleri, gece gündüz vatandaşları için çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek için hazırladığı küçük hediye paketlerini hastane hastane dolaşarak kendilerine teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yurt İçi Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, amaçlarının sağlık çalışanlarına bu zor dönemde yaptıkları çalışmalar için moral desteği sağlamak olduğunu dile getirdi.
"Ülkemizdeki Kovid 19 virüs salgını yüzünden sağlık personellerimizin ve sağlık çalışanlarımızın çok yoğun tempoda çalıştıklarını görüyoruz. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onlara küçük bir hediyede bulunmak istedik. Bu şekilde 3 günde 12 hastane ziyaretinde bulunduk. Hediye paketlerimizin içerisinde su, meyve suyu, kek, el dezenfektanı, terlik, pijama, tıbbi cihazlar için pil, maske ve eldiven bulunmakta. Kendilerine gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."
Açıklamada İHH ekiplerinin, hediye vermek amacıyla hastane ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İHH’dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel

Haberin Videosu :

İHH'dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İHH'dan sağlık çalışanlarına vefa ziyareti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:22: Mersin'de 97 litre sahte içki ele geçirildi - Haber 13:21: Depremde yıkılma riski taşıyan okul yıkılıyor - Haber 13:21: Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma Açıklaması - Haber 13:20: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Çapa Tıp Fakültesi'nde anma töreni - Haber 13:20: İstanbul'da sağlık çalışanlarına 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber