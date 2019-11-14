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İHH'dan Suriye'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:52İHH'dan Suriye'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren yaklaşık 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.
İHH, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi 1940 aileye gıda yardımında bulundu.
Dağıtılan kolilerde çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlı gibi ürünler yer aldı.
İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Alaca, "Son bir ay içinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere gıda desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.
"Mazlum halkın yanında olmaya devam edeceğiz"
Kış aylarının kendi hissettirmeye başlamasıyla çadır kentlerde yaşamın gittikçe zorlaştığını belirten Alaca, "Şu an Suriye'de iç savaştan dolayı evleri yıkılan yüzbinlerce insan, çadırların içinde bu kış ayında yaşamaya tutunmaya çalışıyorlar. 2. Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren savaşta insanlar yaklaşık 9 yıldır çadırlarda yaşıyorlar." tespitinde bulundu.
Alaca, Türkiye'den gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına bir nebze de olsa kolaylık sağladığını dile getirerek, "İHH olarak bu kış ayında da buradaki mazlum halkın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İHH, iç savaşın başladığı günden bu yana Suriye'de barınma, sağlık, eğitim, gıda çalışmalarını sürdürüyor.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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