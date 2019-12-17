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İHH'dan Suriye'ye kış yardımları

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba ve yakacak yardımı yapıldı.

17.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:22İHH'dan Suriye'ye kış yardımları
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 'nin ve Halep kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba ve yakacak yardımı yapıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki sığınmacı kamplarında kış mevsiminin zor şartlar altında devam ettiğini belirtti.
Kamplarda ısınma sorunu yaşayan ailelere 5 bin soba ve 25 ton yakacak yardımı yapıldığı aktaran Tosun, "Özellikle İdlib'in güney kırsalından kuzeye doğru yoğun bir göçün gelmesi bölgede ciddi ihtiyaçlar meydana getirdi. Kış mevsiminde bulunmamız nedeniyle aileler en çok soba ve yakacağa ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda ısınma sorunu yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımında bulunduk. Yardımlardan 25 bin kişi istifade etti. Desteklerinden ötürü bağışçılara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Tosun, Suriye içerisindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yardım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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