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İHH'dan Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsalındaki 2 bin aileye insani yardım ulaştırdı.

11.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:05
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsalındaki 2 bin aileye insani yardım ulaştırdı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Tosun, "Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Bizde İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.
Tel Abyad ilçe merkezi, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 13 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
İHH'dan Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım

Barış Pınarı Harekatı, İnsani Yardım Vakfı, Telabyad, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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