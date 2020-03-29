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İHH'dan yardım kampanyası

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, yeni tip Korona virüs (Kovit-19) nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik başlatılan yardım kampanyası Malatya'da da başladı.

29.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:33
İHH'dan yardım kampanyası
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, yeni tip Korona virüs (Kovit-19) nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik başlatılan yardım kampanyası Malatya 'da da başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren İHH Malatya Şub Başkanı Ömer Derin, virüs nedeniyle işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı için çalışma başlatıldığını söyledi. 'Şimdi Dayanışma Vakti' sloganıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yardımların yapılacağını belirten Derin, "Şu an tüm gücümüzle Türkiye için çalışıyoruz. İşsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketiyle çalışmalarımızı başlattık. Haydi Türkiye, vakit dayanışma vakti" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Malatya, İHH, Güncel

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