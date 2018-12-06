İhh'dan Yemen'e Acil Yardım

06 Aralık 2018 Perşembe 11:53



06 Aralık 2018 Perşembe 11:53

İHH İnsani Yardım Vakfının, "Yemen Yardım Bekliyor" sloganıyla başlattığı acil yardım kampanyası çerçevesinde, Yemen'de 2 bin 600 aileye gıda paketi dağıttığı bildirildi.İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, insani krizin her geçen gün büyüdüğü Yemen'de, vakıf yardımlarını sürdürüyor.İHH, hayırseverlerin destekleriyle, Yemen'in San'a, Aden, Al-Mahvit, Al-Hudeyde, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgelerinde hayatlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. Un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemenli istifade etti.Yapılan yardımların bir kısmı Namaz Kardeşliği Platformu'nun da destekleri ile gerçekleştirildi.İHH'nın, yardım faaliyetlerini Yemen'deki kriz bitene değin sürdüreceği belirtildi.Hayırseverlerin tüm operatörlerden "YEMEN" yazıp 3072'ye SMS göndererek, 5 lira destekte kampanyaya destekte bulunabileceği ayrıca İHH'nın internet sitesinden, online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "YEMEN" yazarak da yardım edilebileceği belirtildi.