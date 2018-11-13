İhh'dan Yemen'e Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı
, iç savaşın devam ettiği Yemen
'de 13 bin 255 ihtiyaç sahibine gıda kolisi ulaştırdı.
İHH'dan yapılan açıklamada, 21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 9,8 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen'de insani krizin her geçen gün arttığı belirtildi.
Özellikle sağlık hizmetlerinin verilemediği Yemen'de, insanların, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabildiği anlatılan açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da Yemen yardımları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan her yeni krizde İHH, ülkedeki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor. İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'in Visab ve Tihame bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 13 bin 255 ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle önümüzdeki günlerde 6 bin Yemenliye, içerisinde un, pirinç, şeker, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda paketi dağıtımında bulunacak." denildi.
Vakfın hayırseverlerin desteğiyle 2018 yılının başından bu yana Yemen'de gerçekleştirdiği faaliyetlere değinilen açıklamada, bu çalışmalardan toplam 198 bin 556 kişinin istifade ettiği aktarıldı.
Vakfın bölgede, insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak - akika yardımları, gıda yardımları, ramazan yardımları, fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve kurban yardımlarında bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öte yandan İHH, bölgede yetim çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen'de her ay düzenli olarak 5 bin 48 yetim, maddi-manevi destekleniyor. Ayrıca 2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, 46 aile Yetim Kalkındırma Projesi'nden faydalandı. Gerçekleştirilen adak - akika projesinden 120 yetim faydalandı. 2018 ramazan ve kurban bayramlık çalışmalarından ise 2 bin 361 yetim istifade etti."
İnsani Yardım Vakfı,İHH,Yemen