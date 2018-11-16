İhh'dan "Yemen Yardım Bekliyor" Acil Yardım Kampanyası

16 Kasım 2018 Cuma 15:44



16 Kasım 2018 Cuma 15:44

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Yemen Yardım Bekliyor" sloganıyla acil yardım kampanyası başlattı.İHH'dan yapılan açıklamada, Yemen'deki insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı belirtildi.Açıklamada, 21 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığı ve kolera salgını gibi çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği Yemen'de iç savaştan dolayı şu ana kadar 7 bin insanın hayatını kaybettiği ifade edildi.İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, "Yemen Yardım Bekliyor" sloganıyla acil yardım kampanyası başlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Stratejik konumu ve dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle geçmişten bu yana uluslararası güç odaklarının hedefinde olan Yemen şimdi de iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalışıyor.21 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığı Yemen'de iç savaştan dolayı 7 bin insan öldü. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede insanların sağlık hizmetine ulaşmasında büyük zorluk yaşanıyor.Ülkede iç çatışmalarla birlikte kuraklık da zaman zaman etkili oluyor. Özellikle gıda ve su sorununun birçok bölgede etkisini sürdürdüğü Yemen'de sağlık krizi de bulaşıcı hastalıkların yayılması ile her geçen gün derinleşiyor."Açıklamada, Yemen'de halkın bir yandan açlıkla diğer yandan hastalıklarla ve iç çatışmaların etkileriyle mücadele ettiği aktarıldı.Yemen'deki durumun iyileştirilmesi için yardımseverlerin desteğinin gerektiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"İHH, krizin ilk gününden itibaren, başta Taiz ve Sana kırsalları olmak üzere ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, bebek maması, hijyen paketleri, un, su, mobil sağlık klinik hizmetleri gibi alanlarda yardım ulaştırıyor. Krizin her geçen gün daha da derinleştiği Yemen'de 2018 Kasım ayı içerisinde de 13 bin 255 muhtaç insana acil yardım çalışmaları kapsamında gıda kolisi ulaştırıldı. Yemen'de 2017 yılından itibaren 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası, yatak, battaniye ve sağlık yardımında bulunuldu. 2017 ve 2018 kurban çalışmalarıyla Yemen'de 110 bin kişiye kurban hissesi ulaştırıldı. 2018 yılı itibarıyla Yemen'de 4985 yetime sponsor olundu. 2017 yılından bu yana kolera ile mücadele için Aden ve Taiz bölgesinde 53 bin hastaya sağlık yardımı yapıldı.Bunun yanında, başkent Sana'da Yemen Hasta Bakım Merkezi'nde toplam 234 kanser ve diyaliz hastasına gıda ve ilaç yardımı ulaştırıldı. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçları da karşılandı."Çeşitli alanlarda yapılan yardımlardan toplamda 2 milyon kişinin faydalandığı belirtilen açıklamada, Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverlerin, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira destekte bulunabileceği, daha fazla bağış yapmak isteyenlerin ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarının açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebileceği kaydedildi.