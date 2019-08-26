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İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde yetimlere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

26.08.2019 15:38 İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde yetimlere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki lunaparkta yapılan etkinlikte, Türkiye'den gönüllüler, yetim çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı.
350 yetimin katıldığı etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana yardım faaliyetlerine bulunuyor.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Afrin, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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