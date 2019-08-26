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İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYetimlere yönelik gerçekleştirilen etkinlik AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın çocuklarla ilgilenmesi AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr.

26.08.2019 19:14
İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yetimlere yönelik gerçekleştirilen etkinlik
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın çocuklarla ilgilenmesi
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın çocuklara oyuncak dağıtması
Çocukların oyun oynaması ve lunaparktaki oyuncaklara binmesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde yetimlere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki lunaparkta yapılan etkinlikte, Türkiye'den gönüllüler, yetim çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı.
350 yetimin katıldığı etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana yardım faaliyetlerine bulunuyor.
İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik

Yasin Aktay, AK Parti, Afrin, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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