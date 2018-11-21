İhh'den Bosna Hersek'teki Sığınmacılara Kış Yardımı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki sığınmacılara kışlık giyecek yardımında bulunuldu.Yardımlar kapsamında sığınmacılara kışlık ayakkabı, kaban, uyku tulumu, battaniye, eldiven ve bere dağıtıldı.İHH adına Bosna Hersek'te bulunan Emre Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının yaklaşması ve soğukların başlamasıyla Bihac'ta bulunan sığınmacıların gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geldiklerini söyledi.Borici'deki sığınmacı kampında kalan 200'ün üzerinde sığınmacıya giyecek yardımında bulunduklarını aktaran Çoban, bu bölgede kar yağmaya başladığını ve bu nedenle buradaki sığınmacılara yardım etmek istediklerini ifade etti.Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018'in başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yönelmişti.Yılbaşından beri Bosna Hersek'e 20 bine yakın sığınmacının giriş yaptığı ifade ediliyor. Bosna Hersek'te "kalıcı" olmadıklarını belirten sığınmacılar, bu ülkeyi geçiş ülkesi görüyor.Farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, kış öncesinde başkent Saraybosna, Bihac ve Mostar gibi büyük şehirlerde oluşturulan kamplara yerleştirilmişti.