İHH'den İdlib'de öğrencilere motivasyon etkinliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye
'nin İdlib
ilikırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulu öğrencileri için moral ve motivasyonetkinliği düzenlendi.
İlk ve ortaokul seviyesinde 650 çocuğun eğitim gördüğü okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerleeğlendi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada,Rahmet Köyü Okulunda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocuklarınmutlu bir gün geçirdiğini söyledi.
Tosun, "Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutunbulunduğu Rahmet köyünün içerisinde yaklaşık 2 yıl önce okul binamızı da inşaettik. Bu okulumuzdan eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.Eğitim öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışanöğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe650 öğrencimiz katıldı." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi veçeşitli hediyeler verildi.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitimalanında faaliyetler yürütüyor.