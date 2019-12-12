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İHH'den İdlib'deki kamplar için acil yardım çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib kentinde etkili olan sağanak sonrası sular altında kalan kamplardaki aileler için yardım çağrısında bulunuldu.

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:46İHH'den İdlib'deki kamplar için acil yardım çağrısı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca 'nin kentinde etkili olan sağanak sonrası sular altında kalan kamplardaki aileler için yardım çağrısında bulunuldu.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsimi ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan kampların zor durumda olduğunu belirtti.
Ailelerin acil olarak soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Tosun, bölgeye acil yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.
Tosun, yardım çalışmalarına destek olmak isteyenlerin bütün GSM operatörlerden SURİYE yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 liralık bağışta bulunulabileceğini dile getirdi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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