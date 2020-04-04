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İHH'den, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım

SURİYE'nin İdlib kent merkezinde, aynı çatı altında anneleri ve dedeleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı sahip çıktı.

04.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:44
İHH'den, İdlib'te 4 odalı evde yaşayan 42 yetime yardım

SURİYE'nin İdlib kent merkezinde, aynı çatı altında anneleri ve dedeleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren 42 yetime İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı sahip çıktı. Yetimlerin ihtiyaçları karşılandı.

Suriye 'deki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra anne ve dedeleriyle birlikte İdlib kentinin güney kırsalındaki Maaret el Numan ilçesinden şehir merkezine göç eden 42 yetimin tüm ihtiyaçları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca karşılandı. Babalarıyla birlikte amcalarını da kaybeden yetimler, İdlib şehir merkezinde 3 odalı atıl durumdaki bir evde anne ve dedeleriyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

İç savaşta 6 oğlunu kaybeden Ahmed Muhammed Debibi, oğullarından geriye kalan torun ve gelinlerinin geçimini sağlamak için gündelik işlerde çalışıyor. Debibi'nin bu çabası ailesinin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kalıyor.

YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Dede Debibi'nin, torunlarına destek olunması için yaptığı yardım çağrısından sonra harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca yetimlere oyuncak dağıttı.

Vakıf tarafından yetimlere sosyal nakdi desteğin yanı sıra gıda, hijyen paketi, ev eşyası, oyuncak ve kıyafet yardımında bulunulduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 42 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Tosun, dedelerinin yardım çağrısı üzerine çocuklara ulaştıklarını anlatarak, "Bu yetimlerimiz gibi Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk bulunuyor. Zor durumdaki bütün yetimlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çocuklarımızın dedeleri tarafından bize bir yardım çağrısı yapıldı. Bizde bu çağrı üzerine çocuklara İdlib'de ulaştık" dedi.

Yetimlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydeden Tosun, "Çocuklar zor şartlar altında yaşıyor. Onların maddi ve manevi olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Vakfımız, bu yetimlere sahip çıktı, destek olmaya da devam edilecek" diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım alanında faaliyet yürütüyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel
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