İhh'den İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kastamonu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak dağıtım mağazasının açılışı yapıldı.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, yardımlardan dolayı İHH'ye teşekkür etti.
Belediyenin de ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduğunu dile getiren Babaş, "Bizim de Kastamonu'da ki ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerimiz var. Vakfımızdaki yönetim kurulumuzla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Evde yaşlı bakım hizmetlerimizle ihtiyaç sahiplerimize her türlü yardım çabasını gösteriyoruz." dedi.
Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardım yaptıklarını anlattı.
Açılışını yaptıkları mağazadaki malzemeleri belirli bir program dahilinde 3 gün içinde dağıtacaklarını dile getiren Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:
"200 bin lira perakende satış fiyatı olan kışlık kıyafetlerin yetimlerden başlamak üzere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hem yetimler hem ihtiyaç sahibi hem de mülteci aileler üzerinde çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Veren eli alan elle en uygun şartlarda, en uygun şekilde buluşturmaya çalışıyoruz. Hassasiyetimiz hem Kastamonu'da hem Türkiye
'de hem de tüm dünyada mazlum ve mağdurlardan yana olabilmek. Filistin
'de, Gazze
'de, Nepal
'de, Arakan
'da veya Türkiye'nin herhangi bir köşesinde muhtaç, mazlum kardeşimize ulaşabilirsek oradan bir merhamet medeniyeti inşa edebiliriz."
Dünyadaki medeniyet krizinin iyiliklerin, merhametin ve yardımların artmasıyla sona ereceğine inandığını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Kastamonu'da olup sobası, kömürü olmadığı için veya kışlık bir kıyafeti, montu, ayakkabısı bulunmadığı için üşüyen, mağdur olan hiç kimsenin kalmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Programa AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü de katıldı.
Tahsin Babaş,Kastamonu,İHH
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:11