Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

28.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:49
Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.
İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'de "Şimdi Dayanışma Vakti" adlı yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.
Bu anlamda özellikle, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalıştıklarını ifade eden İzci, şunları kaydetti:
"Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden başvurularını yaparak bizlere verilen listeler doğrultusunda yardımlarımızı yapacağız. İHH, 30 yıldır dünyada 135 ülke ve Türkiye'de ciddi yardımlar yapmaktadır. Bu süreç ile beraber çok acil bölgeler dışındaki yardımlarımızı ülkemize kaydırdık. Önce kendi çevremizden başlayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaşalım. İHH olarak biz de onların yanında olacağız. Bu kampanya ramazan ayına kadar devam edecek. Bütün hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir ihtiyacı varsa bizlere ulaşsın."
İzci, şu anda 2 bin kumanya hazırladıklarını ve bu paketleri yetim, işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını belirterek hedeflerinin 10 bin pakete ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.
Yardım paketlerinden alan Derya Kaplan ise iki çocuğunun olduğu ve çocuklarından birinin gırtlak rahatsızlığı bulunduğunu dile getirerek, "Yardımlarından dolayı İnsani Yardım Derneğine teşekkür ederim. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı maddi yardıma muhtacım" diye konuştu. İHH’den ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Türkiye, İHH, Güncel

Haberin Videosu :

İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" - Haber 18:58: Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü - Haber 18:58: Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı - Haber 18:57: Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı - Haber 18:56: Tunceli'de, kamu görevlilerinin kent dışına çıkışları yasaklandı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin