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İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere gıda paketi hazırlandığı bildirildi.

21.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:06
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle sınırına doğru göç eden ailelere gıda paketi hazırlandığı bildirildi.
İHH Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, göç yolundaki aileler için 20 bin acil yardım paketi hazırladıklarını belirtti.
İdlib bölgesinden en az 100 bin kişinin, Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere doğru göç ettiğini aktaran Tosun, aileler için çeşitli hazırlıklar da yaptıkları kaydetti.
Tosun, ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladıklarını bildirdi.
İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı

Türkiye, Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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