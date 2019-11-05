Haberler » Güncel » İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

Reyhanlı lojistik merkezi Yükleme işlemi İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.

05.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:30
Reyhanlı lojistik merkezi
Yükleme işlemi
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik kış yardımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.
Yardım tırlarının Reyhanlı'daki lojistik merkezlerinde hazırlandığını anlatan Tosun, "Saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara gelen ailelere son bir ayda 107 tırlık yardım ulaştırdık. Halı ve çadır ile çeşitli gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı." dedi.
Tosun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Sahile vuran yunus balığını kurtardı
19:22 Edirne Sarayı'nı ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor
19:22 ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
19:15 Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:23:16