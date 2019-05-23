23.05.2019 23:36
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İHH Derneğinden Suriyeli yetim ve ailelere iftar

- İftar programından detay Yöresel yemeklerden detay İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi sorumlusu Adem Demir röportaj İftarını yapan ailelerden ve çocuklardan detay Hatay'da bin kişi iftar sofrasında buluştuİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Hatay'da bin...

- İftar programından detay
Yöresel yemeklerden detay
İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi sorumlusu Adem Demir röportaj
İftarını yapan ailelerden ve çocuklardan detay Hatay'da bin kişi iftar sofrasında buluştu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Hatay'da bin kişiye iftar verildi.
İftar programı Yayladağı geçici barınma merkezinde düzenlendi.
Türkmenlere özgü geleneksel keşkek ve kara yahni yemeklerinin pişirilip ikram edildiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Adem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır devam eden zulmün, ailelerin yanı sıra kültürel ve manevi parçalanmalara sebep olduğunu söyledi.
Bu vesileyle birlik ve beraberliğin yanı sıra kardeşlik hukukunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Demir, "Her yıl düzenli olarak bu kardeşlerimizi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmalarımız sürecek, aralarında yetimlerin de olduğu bin kişiyle iftar yaptık." dedi.
Demir, Suriyelilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi. İHH Derneğinden Suriyeli yetim ve ailelere iftar Hatay, Adem Demir, Bursa, İHH, Güncel
Kaynak: AA