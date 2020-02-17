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İHH ekipleri bu kez dağ keçilerini besledi

İnsani Yardım Vakfı İHH arama kurtarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle aç kalan dağ keçilerine yem bıraktı.

17.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:04İHH ekipleri bu kez dağ keçilerini besledi
İnsani Yardım Vakfı İHH arama kurtarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle aç kalan dağ keçilerine yem bıraktı.

İHH Adıyaman arama kurtarma ekibi Adıyaman merkeze bağlı Recep Köyü bölgesinde doğaya yem bıraktı. Kar yağışı ve zorlu kış şartlarında dağda aç kalan yaban keçileri ve yabani hayvanlar için 12 kişilik bir ekiple doğaya yem bırakıldı.

Bırakılan yemler ile başta dağ keçileri olmak üzere diğer yaban hayvanlarının yaşamını sürmesi ve aç kalmamaları hedeflendi. - ADIYAMAN

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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