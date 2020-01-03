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İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın saldırılardan kaçan İdlibliler için kurulan kampı ziyaret ederek çalışmaları incelemesi İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamaları İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın saldırılardan kaçan...

03.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:00
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın saldırılardan kaçan İdlibliler için kurulan kampı ziyaret ederek çalışmaları incelemesi
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamaları
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın saldırılardan kaçan İdlibli ailelerle konuşması İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için yardım çağrısında bulundu.
Yıldırım, İHH'nın Suriye'de yerinden edilenler için kurduğu kamptı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.
Yıldırım burada yaptığı açıklamada, kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirterek, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik." dedi.
Kampta altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bir hafta içerisinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo-banyo hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı

İnsani Yardım Vakfı, Bülent Yıldırım, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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