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İHH, İdlib'de bin 375 hisse kurban eti dağıtacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib kentinde bin 375 hisse kurban eti dağıtılacak.

06.08.2019 14:08 İHH, İdlib'de bin 375 hisse kurban eti dağıtacak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib kentinde bin 375 hisse kurban eti dağıtılacak.
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Türkiye ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanların etlerini Suriye halkına ulaştıracaklarını belirtti.
Suriye'de saldırı altındaki halkın gıda sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tosun, Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine uzun zaman sonra et gireceğini kaydetti.
İdlib merkez ve kırsalı ile Halep, Hama, Lazkiye kırsallarında, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde kurban kesimleri yapacaklarını bildiren Tosun, "Bu kapsamda İdlib'de yapacağımız kesimler için bin 375 hisse kurbanlık alımımızı tamamladık. Kesim yapacağımız diğer bölgeler için de kurbanlık alımlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Tosun, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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