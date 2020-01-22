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İHH, İdlib'de briket ev inşasına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı.

22.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:54İHH, İdlib'de briket ev inşasına başladı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projeyle ilk etapta 10 bin ailenin sıcak yuvaya kavuşturulması hedefleniyor.
Açıklamada, oluşturulan yardım fonunda, 24 metrekarelik 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket ev yapılabileceği belirtilerek, evlerin Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı Köyü'nde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa edildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "İnşası devam eden briket evlerimiz birkaç gün içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Yaklaşık olarak 60 bin kişiyi misafir edeceğiz bu evlerde. Ayrıca projeye Türkiyeli hayırseverlerimizden oldukça büyük bir ilgi söz konusu. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde projeye atıfta bulundu. İlerleyen günlerde bağışçılarımızın ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Destek olmak isteyen bağışçılar, CATI yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

İnsani Yardım Vakfı, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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