İHH, İdlib'de saldırılardan kaçanlar için çadır kuruyor

İdlib
şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyüİHH çalışanlarının çadır malzemelerini araca yüklemesi Yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan Suriyeli aileler İHH çalışanlarının çadır kurma çalışmaları Kurulan çadırlara yerleşen aileler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için kent merkezi yakınında çadır kurmaya başladı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, İdlib'e bağlı Maarratünnuman ilçesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi.