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İHH, İdlib'de saldırılardan kaçanlar için çadır kuruyor

İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyü İHH çalışanlarının çadır malzemelerini araca yüklemesi Yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan Suriyeli aileler İHH çalışanlarının çadır kurma çalışmaları Kurulan çadırlara yerleşen aileler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)...

24.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:32
şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyü
İHH çalışanlarının çadır malzemelerini araca yüklemesi
Yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan Suriyeli aileler
İHH çalışanlarının çadır kurma çalışmaları
Kurulan çadırlara yerleşen aileler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için kent merkezi yakınında çadır kurmaya başladı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, İdlib'e bağlı Maarratünnuman ilçesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi.
İHH, İdlib'de saldırılardan kaçanlar için çadır kuruyor

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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