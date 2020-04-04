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İHH İdlibli yetimlere sahip çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kent merkezinde aynı evde dedelerinin himayesinde anneleriyle yaşayan 42 yetime sahip çıktı.

04.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:48
İHH İdlibli yetimlere sahip çıktı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye 'nin İdlib kent merkezinde aynı evde dedelerinin himayesinde anneleriyle yaşayan 42 yetime sahip çıktı.
Suriye'deki iç savaşta babalarını yitirdikten sonra anne ve dedeleriyle İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman ilçesinden kent merkezine göç eden 42 yetime İHH yardım etti.
İç savaşta 6 oğlunu kaybeden İdlibli dede Ahmed Muhammed Debibi, oğullarından kalan torun ve gelinlerinin geçimini sağlamak için gündelik işlerde çalışıyor. Ancak Debibi, ailesinin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kalmasından dolayı İHH'ye başvurdu.
Yaşlı adamın çağrısı üzerine İHH ekipleri, yetimlere nakdi desteğin yanı sıra gıda, hijyen paketi, ev eşyası, oyuncak ve kıyafet yardımı yaptı.
"Destek olmaya devam edeceğiz"
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı 42 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
Tosun, Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Zor durumdaki bütün yetimlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çocuklarımızın dedeleri tarafından bize bir yardım çağrısı yapıldı. Biz de bu çağrı üzerine çocuklara İdlib'de ulaştık."
Çocukların zor şartlar altında yaşadığına işaret eden Tosun, "Onların maddi ve manevi olarak desteklenmeye ihtiyacı var. Vakfımız, bu yetimlere sahip çıktı. Destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülke içerisinde insani yardım alanında faaliyet yürütüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel
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