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İHH ihtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi dağıtacak

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine içinde kişisel ve ev temizliği malzemesi olan temizlik paketi dağıtacaklarını bildirdi.

21.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:43
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine içinde kişisel ve ev temizliği malzemesi olan temizlik paketi dağıtacaklarını bildirdi.
Yenipazar, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.
Süreç içinde dernek olarak yardımlara devam ettiklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:
"İyilik her zaman için vazgeçilmez bir durum. Hangi durumda olursak olalım her zaman gündemimizde olmalı ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmayalım. Bizler var olmayı sürdürebilmek için bunu unutmayalım. Kendimiz ve ailelerimizi düşündüğümüz kadar çevremizdeki insanları da unutmayalım. Yaşamış olduğumuz toplumda herkesi düşünmek durumundayız. Bu vesileyle bir temizlik kiti kampanyası başlatıyoruz."
Yenipazar, 65 yaş ve üstü yaşlıların kendilerine telefonla ulaşmaları durumunda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.
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İHH ihtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi dağıtacak

Kaynak: AA

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İHH ihtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi dağıtacak
Etiketler : MUSTAFA YENİPAZAR, Yenipazar, Kütahya, İHH, Güncel

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