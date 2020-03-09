Menü
Haberler ›› Güncel ››İHH Ilgın Temsilciliği'nden 'temel afet bilinci' eğitimi - Güncel

İHH Ilgın Temsilciliği'nden "temel afet bilinci" eğitimi

Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.

09.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:16
İHH Ilgın Temsilciliği'nden
Doğal afet ve depremlere hazırlanan İHH Ilgın Temsilciliği timleri, eğitimlerini almaya devam ediyor.
İHH Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, eğitmen tarafından arama kurtarma timlerine eğitim verildi.
Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, "Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz" diyerek şunları söyledi:
"Hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. İlçemiz aktif bir fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Bizim amacımız depreme hazırlıklı yakalanmak. Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz." dedi.
Eğitimdi, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıkları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri ve afet sırasındaki doğru davranışları dinleyicilerle paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Ilgın, İHH, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu