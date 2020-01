İHH, İstanbul'da her mahalleye arama kurtarma ekibi kurmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, 2019 yılı boyunca süren faaliyetlerde bin 905 gönüllüsüyle birlikte hem arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi hem de olası afetlere hazırlık yaptı. İHH'nın 2020 hedefi ise İstanbul 'da her mahalleye bir arama kurtarma ekibi kurmak.İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın daima hazır durumdaki arama kurtarma ekipleri, doğal afetlere hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.Bu kapsamda 2019 yılında İHH Arama Kurtarma ekipleri, 31 farklı faaliyete bin 905 gönüllüsüyle birlikte aktif katılım sağladı. Toplamda 12 bin 574 gün iş gücünün üretildiği çalışmalarda kişi başı ortalama 10 günlük iş gücü üretimi sağlandı. Faaliyetlere en fazla katılım sağlayan bir İHH gönüllüsü, yılın tamamında 130 gününü bu çalışmalar için ayırdı.Yıl boyunca yapılan faaliyetlerden Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, Kartal'da çöken bina, Musul feribot faciası, Düzce sel felaketi ve Bursa'da düzenlenen ulusal arama kurtarma tatbikatı gibi bazı çalışmalar 2019 yılında başı çeken operasyonlar oldu.7 farklı operasyonİHH Arama Kurtarma ekiplerinin yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca 7 farklı dalda gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası operasyonlar şu şekilde sıralandı:Deprem: İstanbul - Kartal bina çökmesi, Denizli - Bozkurt depremi ve Arnavutluk Durres depremi.Akarsuda Arama Kurtarma: Musul - Dicle Nehri feribot faciası, Trabzon - Araklı sel felaketi, Düzce - Akçakoca sel felaketi ve Yalova'da denizde kayıp vakası.Doğada Arama Kurtarma: İstanbul - Belgrad Ormanları kayıp vakası ve Bursa - Uludağ kayıp vakası.Tatbikat: Bursa Ulusal Tatbikatı, Malatya UMKE ve İstanbul UMKE tatbikatlarına katılım.Sportif: Bilecik'te Diriliş Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü ile Dağcılık komisyonunun Bursa, Kayseri ve Aksaray'da tırmanış yapması.İftar: Kayseri'de ulusal iftar buluşması ve Türkiye geneli bölgesel iftarların 8 farklı bölgede icrası.Önemli gün ve haftalar: Deprem, itfaiye ile acil sağlık hizmetleri haftaları etkinlikleri ve Mavi Marmara Yürüyüşü'ne katılım.6 farklı dalda eğitimEkiplerin afetlere daha iyi hazırlanabilmek adına icra ettiği 6 farklı dalda eğitim ise şöyle:İHH Doğada Arama Kurtarma (DAK) Eğitimi: 338 kursiyerin 9 farklı bölgede DAK1 ve DAK2 eğitimlerine katılımı.AFAD Doğada Arama Kurtarma Eğitimi: 145 kursiyerin 2 farklı DAK eğitimine katılımı.Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi: İstanbul, Şanlıurfa, Çorum ve İzmir'deki eğitime 6 ilden 92 kursiyerin katılımı.İlk Yardım Eğitimi: Tüm yurttaki İHH teşkilatlarında sürekli olarak eğitimler devam eden eğitimlerden 2019'da bin 375 kişinin istifadesi.Yurt Dışı Eğitimi: TİKA ile birlikte Bosna Hersek'te 3 aşamadan oluşan DAK1 ve DAK2 eğitimine 32 kursiyerin katılımı.UMKE eğitimleri: Afetlerde psikososyal destek eğitimi - İstanbul'da her mahalleye bir arama kurtarma ekibi hedefi"Tüm yurttaki kapasitemizin artırılmasını önceleyeceğiz"Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, 2020 yılını 2019'a kıyasla daha yoğun geçirmeyi planladıklarını belirtti.Özellikle uzmanların sürekli uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek bir deprem sonrası oluşabilecek afet için tüm imkanların seferber edilerek hazırlıkların artırılacağına işaret eden Yerli, 2020 yılı için özellikle İstanbul'da her mahallede birer ekibin kurulmasını planladıklarını aktardı.Yerli, yeni yıl hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:"Halihazırda 39 ilde 34 ilçede teşkilatlanma ve ekip kurulum çalışmalarımızı tamamlamış ve ağır seviyede sınıflandırabileceğimiz ekipmanlarla müdahale kapasitemizi tamamlamış bulunmaktayız. 18 ilde daha ekiplerimizin kurulum aşaması devam ediyor. Bununla birlikte toplamda 3 bin arama kurtarma gönüllüsüne ulaşarak tüm yurttaki kapasitemizin artırılmasını önceleyeceğiz. Önümüzdeki yıl içerisinde meteorolojik afetlerin daha da artması öngörüldüğünden dolayı biz de halkımızın bilinçlendirme çalışmalarını artırmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra yurt dışına da ulaşarak ülkemizdeki afet yönetim sinerjisini, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz 134 ülkedeki kurumlara yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."İHH'nin arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, AFET yazıp 3072'ye SMS gönderdiğinde 5 lira, 4072'ye gönderdiğinde ise 23 lira yardımda bulunabiliyor. Daha fazla yardım etmek isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesap numaralarına "AFET" açıklamasıyla destek olabiliyor.