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İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, işten çıkarılanlar ve gündelikçi olarak geçinen ihtiyaç sahibi ailelere 10 milyon liralık nakdi yardım yapacak, 100 bin aileye kumanya dağıtacak.

28.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:34
İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, işten çıkarılanlar ve gündelikçi olarak geçinen ihtiyaç sahibi ailelere 10 milyon liralık nakdi yardım yapacak, 100 bin aileye kumanya dağıtacak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre Vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Vakıf, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelik çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı yapacak.

"Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında, 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak. Yardımlar, İçişleri Bakanlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yapılacak.

"Bütün Türkiye 'yi dayanışmaya çağırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'yi de etkilediğini, birçok işverenin çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını, iş yerlerini kapattığını, özellikle gündelikçi çalışarak evine ekmek götüren birçok kişinin sıkıntı çektiğini anlattı.

Çok zor dönemlerden geçildiğine işaret eden Yıldırım, vatandaşlara, "Bütün Türkiye'yi dayanışmaya çağırıyoruz. Herkes öncelikle kendi akrabasından, çevresinden başlayarak yardıma ihtiyaç duyan bütün fertleri, özellikle işten çıkarılanları ve gündelikçi çalışanları tespit edip, az çok demeden yardım etsin." çağrısında bulundu.

Yıldırım, İHH olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını aktararak, "İlk etapta 10 milyon TL nakit yardımı bu iş için ayırdık. 100 bin gıda kolisi çalışması başlattık. 10 bin de hijyen paketi dağıtmaya başladık. Bu dağıtımları İçişleri Bakanlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile organizeli olarak yapıyoruz. Öncelikle yetim ailelerini tespit ediyoruz. İşten çıkarılanları tespit ediyoruz ve yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ramazan yardımlarının büyük bölümünü Türkiye'ye yapacağız"

Bülent Yıldırım, 30 yıldır İHH olarak bağışçıların desteğiyle dünyanın her yerine ulaştıklarını, 135 ülkeden insanların dertlerine çare olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Fakat bugün Türkiye'nin zor durumda olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye'deki sıkıntıyı atlatana kadar halkımız için yapmaya karar verdik. Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yani Suriye, Irak, Libya, Doğu Türkistan, Moro, Afganistan, Nijer, Kosova, Somali, Arakan, Sudan, Azerbaycan, Yemen ve Filistin gibi ülkelere yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız."

Devlet ve milletle beraber bu sıkıntının aşılacağını belirten Yıldırım, "Başta hayırseverler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını, cemaatleri, sendikaları ve iş adamlarını bu doğrultuda hassasiyet göstermeye ve çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye, şimdi dayanışma vakti." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek olmak isteyen bağışçılar, TURKIYE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları aracılığıyla TURKIYE kodunu kullanarak bağış yapabiliyor.

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Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, İHH, Güncel

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