İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi gelecek hafta dağıtılacak.İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek ve ihtiyaç durumuna göre tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.

Kaynak: AA