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İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çalışamayan ve yardıma muhtaç ailelere 150 gıda paketi dağıttı.

25.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:49
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kosova 'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çalışamayan ve yardıma muhtaç ailelere 150 gıda paketi dağıttı.
Yardım dağıtımına katılan Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Kosova'nın ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde, İHH'nın yaptığı gıda yardımının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı muhtaç ailelerin daha fazla zorlandığını ifade eden Haskuka, "Bu, Prizren şehrine İHH tarafından yapılan ilk yardım değil. Umarım iş birliğimiz bu şekilde devam eder." dedi.
İki gün sürmesi planlanan paket dağıtımında İHH, başkent Priştine, Prizren, Mamuşa, Obiliç ve Kosova Ovası gibi belediyelerde çalışamayanların yanı sıra gazi ve şehit ailelerine, toplam 400 gıda paketi dağıtacak.
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İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler : İnsani Yardım Vakfı, Prizren, Kosova, İHH, Güncel

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İHH, Kosovalı ailelere koronavirüs nedeniyle gıda yardımında bulundu

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