İHH, Kovid-19 farkındalığı için Sudan'da hijyen malzemesi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak için Sudan 'da hijyen malzemesi dağıttı.

İHH, başkent Hartum 'un Umdurman kentinde Kovid-19 farkındalığı amacıyla maske, dezenfektan, sabun ve salgından korunma yöntemlerinin anlatıldığı broşürlerin bulunduğu 1000 hijyen paketi dağıttı.

Umdurman'da ayrıca 160'ı yetim ailesi olmak üzere 315 aileye kumanya dağıtımı yapıldı. Vakıf, gelecek hafta Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kentinde 500 aileye erzak dağıtacak.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 konusunda Sudanlıları bilinçlendirmek amacıyla hijyen paketi dağıtımı yaptıklarını, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıttıklarını söyledi.

Bahci, Ramazanda da binlerce kişiye gıda yardımlarının süreceğini kaydetti.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.