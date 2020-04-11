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İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan ve kök hücre bağışı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği üye ve gönüllüleri, Türk Kızılayı Derneği Kütahya Şubesi'ne kan ve kök hücre bağışında bulundu.

11.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:22
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri kan ve kök hücre bağışı yaptı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği üye ve gönüllüleri, Türk Kızılayı Derneği Kütahya Şubesi'ne kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Zafer Meydanı'ndaki Türk Kızılayı Derneği kan bağışı tırına gelen çok sayıdaki dernek mensubu, burada form doldurup bağışta bulundu.
Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.
Derneğinin toplum yararına yaptıkları çalışmalardan birini daha hayata geçirdiğini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:
"Bu süreç içinde hayat bir taraftan devam ediyor. Kızılay'ımız belli dönemlerde vatandaşlarımıza kan bağışı duyurusunda bulunuyor. Mevcut durum sebebiyle yapılan kan bağışları ciddi oranda azalmış durumda. Biz de Kızılay'dan bunu öğrenince bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve kan stoklarına bir destek sağlamak adına çalışan gençliğimizle birlikte burada hep beraber kan bağışında bulunuyoruz."
Yenipazar, aynı zaman Kütahya'da donör arayışı içinde olan Emre Kılıç için kök hücre bağışında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Kütahya, İHH, Güncel
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