İHH Patnos'ta 254 çocuğu giydirdi

İHH Patnos
temsilciliği 254 yetim çocuğa bayramlık elbise giydirip, 400 kişilik iftar yemeği organize etti.
İHH Patnos Temsilcisi Mehmet Nazif Katılmış, Patnos İHH olarak ramazan ayının ilk gününden itibaren 150 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.
Şimdi de Ramazan Bayramı
için ilçede bulunan 250 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını belirten Katılmış, şöyle konuştu:
"İnşallah çocuklar ve aileleriyle 400 kişilik bir iftar organize ettik ve beraber iftar açacağız. Daha önce ilçe merkezindeki 20 mahallemizde ve pek çok köyümüzde daha öncesinde tespit ettiğimiz yetim ve muhtaç ailelere ramazan gıda kolileri ve yetim çocuklarımız için hazırlanmış olan ramazan hediye paketlerini ulaştırdık. Şimdi de 250'nin üstünde çocuğumuza bayram kıyafeti giydirdik ve akşam beraber iftar yapacağız."
Katılmış, yardımların Patnos'a ulaşmasını sağlayan İHH İnegöl
Şube Başkanı İlhan Tatlı ve ekibine teşekkür etti.
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Kaynak: AA