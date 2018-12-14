İhh, Sason'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Yaptı

İHH
İnsani Yardım Derneği Sason
Temsilciliği, ilçede ihtiyaç sahibi 160 çocuğa kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye yardımında bulundu.
İlçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı köylerde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrencileri, hayırseverlerin desteği ile giydirdiklerini söyleyen İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, yardımların süreceğini belirtti.
Özellikle dağ köylerindeki çocuklara ulaştıklarını dile getiren Atalay, yardımlar kapsamında öğrencilere, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.
Sason,İHH
14 Aralık 2018 Cuma 23:02