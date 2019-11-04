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İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı

Ekmek üretiminin yapılışından detaylar Ekmeklerin paketlenmesi İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de günde 400-500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

04.11.2019 15:30
Ekmek üretiminin yapılışından detaylar
Ekmeklerin paketlenmesi
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de günde 400-500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli aileler için ekmek üretimine devam ettiklerini söyledi.
Ekmeklerin görevliler tarafından günlük olarak ailelere ulaştırıldığını anlatan Tosun, "Kilis ve Hatay Reyhanlı'daki lojistik merkezi ile Suriye'deki fırınlarda haftanın 6 günü üretim devam ediyor. Fırınlarımızda 80 kişi çalışıyor. Günlük 400- 500 bin ekmek Suriye içindeki kamp ve birçok noktadaki insanlara ulaştırılıyor. Yılın 10 ayında Suriye'de 125 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Tosun, ekmek üretimine, hayırseverlerin destekleriyle devam edeceklerini kaydetti.
İHH, Suriye'de 10 ayda 125 milyon civarında ekmek dağıttı

Selim Tosun, Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA


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