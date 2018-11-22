İhh Suriye'de Ebelik Okulu Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
, Suriye
'nin kuzeyindeki İdlib
ilinde açtığı merkezde 100 kişiye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriyor.
İHH, ülkede sağlık alanında yetişmiş personel eksikliğini gidermek amacıyla ilk etapta 100 mezun vereceği ebelik okulu açtı.
İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Operatör Dr. İbrahim Tlass, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yetişmiş sağlık personeli ve imkanlarının yetersiz olması nedeniyle uygun olmayan ortam ve kişiler gözetiminde yapılan doğumların anne ve bebek için hayati risk taşıdığını söyledi.
Suriye içerisindeki doğumların daha sağlıklı ortamlarda ve alanında yetiştirilmiş uzmanlar gözetiminde yapılması gerektiğini belirten Tlass, "Bu ihtiyacı karşılamak için İdlib iline bağlı Atme kasabasında ebelik okulu açtık. İlk yılımızda 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriyoruz. Yıl sonunda başarılı olanlara diplomalarını takdim ederek bölge halkına hizmet vermeleri için gerekli alanlara yönlendireceğiz." dedi.
Tlass, İdlib'in çeşitli bölgelerindeki hastanelere doğumlarda kullanılması için tıbbi gereç ve ilaç desteği verdiklerini ancak 4 milyon civarında sivilin yaşadığı kentte ihtiyacın halen devam ettiğini sözlerine ekledi.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana çeşitli faaliyetler yürütüyor.
İdlib,İHH,Suriye
22 Kasım 2018 Perşembe 12:50