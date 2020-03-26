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İHH Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kırsalındaki sığınmacı kamplarında ve yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sivillerin alması gereken önlemlere dair bilgilendirme yaptı.

26.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:06
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye 'nin İdlib kırsalındaki sığınmacı kamplarında ve yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sivillerin alması gereken önlemlere dair bilgilendirme yaptı.
İHH Suriye Çalışmaları Basın Birimi sorumlusu Selim Tosun AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, ortak kullanım alanlarında afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.
Sivillerin bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirten İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Op. Dr. İbrahim Tlass da, "İdlib'deki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip halka broşür dağıtıp bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz." ifadelerini kullandı.
Tlass, sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.
İHH, son 1 hafta içerisinde Suriye'deki 40 bin sivili yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdi.
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İHH Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel

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İHH Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı

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