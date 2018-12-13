İhh Suriye'de Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
, Kilis
ili karşısındaki Suriye
'nin Azez
ilçesinde yer alan El Bil kampında 600 gıda kolisi dağıttı.
İHH, Suriye'nin başkenti Şam
'ın 10 kilometre doğusunda bulunan Guta bölgesinden zorla göç ettirilerek El Bil kampına yerleştirilen halkın gıda ihtiyacına destek oldu.
Vakıf, kampta 600 gıda kolisi dağıttı.
Yaklaşık 3 bin kişinin istifade edeceği belirtilen kolilerde, kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler yer aldı.
İHH Suriye Çalışmaları Basın Biriminden Yakup Alaca
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kent ve kamplarda yaşayan aileler kötü hava şartları nedeniyle zor günler geçiriyor." dedi.
Suriye'de asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunduğunu belirten Alaca, "El Bil kampında 600 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Dağıttığımız kolilerin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler bulunuyor." şeklinde konuştu.
Alaca, Suriye'de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşamın oldukça zorlaştığını kaydeden Alaca, "Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kamp sakinlerinden Gutalı Ayşe Ammuda, "Türkiye
bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman bize destek oldular. Kışın gelmesiyle çocuklarım çadırda üşüyor. Soba ve battaniye eksiğimiz var. Allah sizlerden razı olsun." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 12:06