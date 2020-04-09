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İHH, Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'la ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde kamplarda sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

09.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:42
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye 'nin kuzeyinde kamplarda sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'deki kamplarda Kovid-19 tedbirleri ve diğer hastalıklardan farkı konusunda bilgilendirme yapıyor.
AA muhabirine konuşan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca , "Kamplarda, Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirme afişleri ve çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz." dedi.
Alaca, "Yerel sağlık örgütleriyle koordineli çalıştıkları belirterek, sığınmacı kamplarında bilgilendirme yaptığımız ihtiyaç sahibi 641 aileye hijyen paketi ve 1722 aileye temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Azez kırsalındaki Yazıbağ çadır kentte görev yapan Dr. Muhammed Hammadi, "Yaptığımız çalışmalar sonucu şu ana kadar pozitif bir vakaya rastlamadık. İHH ve sağlık çalışanları olarak çadır kentleri gezip Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
İHH savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye de barınma, sağlık, eğitim ve gıda yardımlarında bulunuyor. İHH, Suriye’nin kuzeyinde Kovid-19’la ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Alaca, İHH, Güncel
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